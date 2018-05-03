В США из тюрьмы освобождён российский бизнесмен Вадим Микерин

Представитель Федерального бюро тюрем США (BOP) сообщил, что российский бизнесмен Вадим Микерин, осуждённый на четыре года по делу о взятках в связи со сделками по урану, был освобождён из заключения.

«Мы можем подтвердить, что Вадим Микерин освобождён из-под стражи BOP 24 апреля 2018 года», — цитирует РИА Новости представителя Федерального бюро тюрем США.

Отмечается, что россиянин не значится в базе данных иммиграционно-таможенной полиции США (ICE) по лицам, находящимся в заключении. При этом пока неизвестно, был ли Микерин депортирован в Россию после отбытия наказания.

Микерин возглавлял корпорацию TENAM, являвшейся американской «дочкой» компании «Техснабэкспорт», аффилированной с «Росатомом».

Бизнесмен признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем.

В декабре 2015 года суд в США приговорил российского бизнесмена Вадима Микерина к четырём годам заключения.