СМИ: Украина остановила расследование по делу Манафорта, чтобы не испортить отношения с США

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Украинские власти заморозили расследование в отношении бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в связи с опасениями испортить отношения с Белым домом на фоне предоставления Киеву противотанковых комплексов Javelin.
СМИ: Украина остановила расследование по делу Манафорта, чтобы не испортить отношения с США
  • globallookpress.com
  • © Patrick Fallon

Об этом пишет газета The New York Times.

Отмечается, что расследуемые украинскими властями дела «слишком чувствительны» для правительства, которое полагается на финансовую и военную поддержку Соединённых Штатов. 

«Мы всячески избегаем раздражения высших властей США... Нам не стоит портить отношения с администрацией», — приводит издание слова украинского народного депутата Владимира Арьева.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины трижды направляла в США запросы с просьбой допросить Пола Манафорта.

В конце октября 2017 года стало известно, что Манафорт и его бизнес-партнёр Рик Гейтс обвиняются в том числе в заговоре против США, в сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании денежных средств.

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