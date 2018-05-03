СМИ: Украина остановила расследование по делу Манафорта, чтобы не испортить отношения с США

Украинские власти заморозили расследование в отношении бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в связи с опасениями испортить отношения с Белым домом на фоне предоставления Киеву противотанковых комплексов Javelin.

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© Patrick Fallon