СМИ: Украина остановила расследование по делу Манафорта, чтобы не испортить отношения с США
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Об этом пишет газета The New York Times.
Отмечается, что расследуемые украинскими властями дела «слишком чувствительны» для правительства, которое полагается на финансовую и военную поддержку Соединённых Штатов.
«Мы всячески избегаем раздражения высших властей США... Нам не стоит портить отношения с администрацией», — приводит издание слова украинского народного депутата Владимира Арьева.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины трижды направляла в США запросы с просьбой допросить Пола Манафорта.
В конце октября 2017 года стало известно, что Манафорт и его бизнес-партнёр Рик Гейтс обвиняются в том числе в заговоре против США, в сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании денежных средств.