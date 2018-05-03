При крушении полицейского самолёта в Колумбии погибли четыре человека

В результате крушения самолёта Национальной полиции Колумбии погибли четверо полицейских. Об этом пишет El Espectador.

Отмечается, что самолёт Beechcraft C-99 разбился неподалёку от аэропорта города Ибаге департамента Толима.

Как заявили в полиции, воздушное судно разбилось в ходе выполнения манёвров.

Ранее сообщалось, что в Аргентине при крушении небольшого самолёта погибли пять человек.