СМИ сообщили о непригодности немецких истребителей для ведения военных операций
Как отмечает издание, большинство из 128 состоящих на вооружении Германии истребителей Eurofighter не могут быть допущены до участия в военных операциях из-за потенциальных проблем с расположенными на крыльях контейнерами с сенсорами, задача которых заключается в фиксировании приближения вражеских самолётов.
Авторы статьи уточняют, что система охлаждения этих устройств находится в неисправном состоянии. Это выводит сенсоры из строя и делает истребители «слепыми».
Ещё одной проблемой является нехватка боеприпасов. Издание сообщает, что лишь четыре самолёта в настоящее время могут принимать участие в боевых вылетах.
Ранее американский журнал The National Interest назвал модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-160М2 «худшим ночным кошмаром» НАТО.