СМИ сообщили о непригодности немецких истребителей для ведения военных операций

Большая часть немецких истребителей Eurofighter в настоящее время непригодна для ведения военных операций. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, большинство из 128 состоящих на вооружении Германии истребителей Eurofighter не могут быть допущены до участия в военных операциях из-за потенциальных проблем с расположенными на крыльях контейнерами с сенсорами, задача которых заключается в фиксировании приближения вражеских самолётов.

Авторы статьи уточняют, что система охлаждения этих устройств находится в неисправном состоянии. Это выводит сенсоры из строя и делает истребители «слепыми».

Ещё одной проблемой является нехватка боеприпасов. Издание сообщает, что лишь четыре самолёта в настоящее время могут принимать участие в боевых вылетах.

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