В посольстве России возмущены отсутствием реакции США на годовщину трагедии в Одессе

В посольстве России в США возмущены отсутствием реакции Соединённых Штатов на годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов, которая произошла 2 мая 2014 года.

Об этом говорится в заявлении российской дипмисии.

«Возмущены тем, что администрация США обходит одесские события и фактическую «заморозку» их расследования Киевом молчаливым согласием... Вызывает глубокую озабоченность, что США, провозглашающие себя чуть ли не «мерилом» нетерпимости к нарушениям прав человека, в угоду политической конъюнктуре лицемерно закрывают глаза на вопиющие случаи произвола со стороны украинских национал-радикалов», — говорится в тексте.

В посольстве также отметили, что виновные в совершении преступления до сих пор не наказаны.

Ранее сообщалось, что в Одессе в среду, 2 мая, прошла церемония, в ходе которой жители города вспоминали погибших во время пожара в Доме профсоюзов, произошедшего четыре года назад.

В результате инцидента 48 человек погибли, более 250 пострадали.