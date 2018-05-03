Курц о проекте ЕК по долгосрочному бюджету ЕС: он далёк от приемлемого решения

Канцлер Австрии Себастьян Курц в своём Twitter прокомментировал проект Еврокомиссии (ЕК) по долгосрочному бюджету ЕС.

«Предложение Еврокомиссии по новому бюджету ЕС имеет некоторые позитивные положения по модернизации, однако, оно очень далеко от приемлемого решения. Нашей целью после Brexit должен быть более экономный, практичный и эффективный Евросоюз», — написал он.

Ранее Курц рассказал, почему в Вене приняли решение не высылать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Ведущий научный сотрудник центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН оценил политику Австрии по делу об отравлении в Солсбери.