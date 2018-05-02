Избран новый великий магистр Мальтийского ордена

Новым великим магистром Мальтийского ордена избран итальянский аристократ Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто. Об этом сообщили в пресс-службе религиозного ордена.

Как отмечается, Далла Торре стал 80-м великим магистром и должен принести присягу перед заместителем государственного секретаря Ватикана по общим делам архиепископом Анджело Беччу.

«Первой миссией великого мастера станет участие в 60-м международном паломничестве рыцарей в Лурд, которое состоится 4-8 мая», — отметили в пресс-службе.

Великий магистр избирается на пожизненный срок.

Ранее сообщалось, что на улицах Рима появились баннеры с критикой политики Папы Римского Франциска в отношении Мальтийского ордена.