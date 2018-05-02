В Париже открылась российская экспозиция народных промыслов

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Российская экспозиция народных промыслов открылась на международной ярмарке Foire de Paris в Париже.

На Foire de Paris представлена крупнейшая за все годы российская коллективная экспозиция с самобытными изделиями предприятий народных художественных промыслов.

Экспозиция организована «Экспоцентром» при поддержке Российского экспортного центра. На ней под брендом Made in Russia представлены промыслы различных российских регионов. Всего в экспозиции принимают участие 11 российских средних и малых предприятий.

Ярмарка Foire de Paris проходит с 1904 года и является одной из старейших во Франции. Ежегодно она собирает около 2 тыс. фирм-участниц и более 500 тыс. посетителей из 60 стран мира.

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