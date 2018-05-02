При нападении боевиков на штаб-квартиру избиркома Ливии погибли семь человек

Семь человек погибли в результате нападения боевиков на штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии в ливийском Триполи, передаёт Al Arabiya.

Reuters

Сообщается, что среди погибших трое сотрудников комиссии и четверо представителей сил безопасности. Ранее стало известно, что группа боевиков ворвалась в офисы избирательной комиссии в Триполи и подожгла их. Среди нападавших был террорист-смертник.