При нападении боевиков на штаб-квартиру избиркома Ливии погибли семь человек
Семь человек погибли в результате нападения боевиков на штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии в ливийском Триполи, передаёт Al Arabiya.
- Reuters
Сообщается, что среди погибших трое сотрудников комиссии и четверо представителей сил безопасности.
Ранее стало известно, что группа боевиков ворвалась в офисы избирательной комиссии в Триполи и подожгла их. Среди нападавших был террорист-смертник.
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