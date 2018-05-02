При нападении боевиков на штаб-квартиру избиркома Ливии погибли семь человек

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Семь человек погибли в результате нападения боевиков на штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии в ливийском Триполи, передаёт Al Arabiya.
При нападении боевиков на штаб-квартиру избиркома Ливии погибли семь человек
  • Reuters

Сообщается, что среди погибших трое сотрудников комиссии и четверо представителей сил безопасности.

Ранее стало известно, что группа боевиков ворвалась в офисы избирательной комиссии в Триполи и подожгла их. Среди нападавших был террорист-смертник.

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