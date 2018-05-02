Британская компания по вывозу мусора нашла мощи, предположительно принадлежащие Клименту I

Британская компания по сбору и переработке отходов нашла флакон с осколком кости, которая могла принадлежать Папе Римскому святому Клименту I. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, флакон с гравировкой, в котором находится часть человеческой кости, был обнаружен сотрудниками на складе компании через несколько дней после уборки ряда зданий.

В настоящее время сотрудники компании выясняют, откуда именно привезли флакон.

Святой Климент почитается и православной, и католической церквями. Он умер, предположительно, в 99 году.

Ранее сообщалось, что турецкие археологи нашли в церкви Святого Николая захоронение, которое, как они отметили, может являться могилой Николая Чудотворца.