Британская компания по вывозу мусора нашла мощи, предположительно принадлежащие Клименту I

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Британская компания по сбору и переработке отходов нашла флакон с осколком кости, которая могла принадлежать Папе Римскому святому Клименту I. Об этом сообщает The Times.
Британская компания по вывозу мусора нашла мощи, предположительно принадлежащие Клименту I
  • © Кадр: видео YouTube

По данным издания, флакон с гравировкой, в котором находится часть человеческой кости, был обнаружен сотрудниками на складе компании через несколько дней после уборки ряда зданий. 

В настоящее время сотрудники компании выясняют, откуда именно привезли флакон.

Святой Климент почитается и православной, и католической церквями. Он умер, предположительно, в 99 году.

Ранее сообщалось, что турецкие археологи нашли в церкви Святого Николая захоронение, которое, как они отметили, может являться могилой Николая Чудотворца.

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