Британская компания по вывозу мусора нашла мощи, предположительно принадлежащие Клименту I
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По данным издания, флакон с гравировкой, в котором находится часть человеческой кости, был обнаружен сотрудниками на складе компании через несколько дней после уборки ряда зданий.
В настоящее время сотрудники компании выясняют, откуда именно привезли флакон.
Святой Климент почитается и православной, и католической церквями. Он умер, предположительно, в 99 году.
Ранее сообщалось, что турецкие археологи нашли в церкви Святого Николая захоронение, которое, как они отметили, может являться могилой Николая Чудотворца.