СМИ: Британские парламентарии направили Мэй «ультиматум» по условиям брексита

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Несколько британских парламентариев направили «ультиматум» премьеру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказаться от «таможенного партнёрства» с ЕС после выхода из союза.
СМИ: Британские парламентарии направили Мэй «ультиматум» по условиям брексита
  • Reuters

Об этом информирует BBC.

Как отмечается, парламентарии выступают против планов привести национальные таможенные пошлины после брексита в соответствие с пошлинами Евросоюза.

По их оценкам, «таможенное партнёрство» может помешать заключать в будущем значимые торговые соглашения.

Кроме того, законодатели опасаются больших затрат на реализацию проекта.

В середине февраля британский премьер Тереза Мэй выразила надежду, что сотрудничество между Британией и ЕС после брексита будет расширено. 

Как ожидается, переговоры по брекситу продлятся до ноября. Выход Великобритании из ЕС, предположительно, должен состояться в марте 2019 года.

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