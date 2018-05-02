СМИ: Производитель гитар Gibson объявил о банкротстве

Американская компания Gibson Brand, которая производит гитары под брендом Gibson, объявила о банкротстве. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, долг компании составляет около $500 млн. Руководство планирует провести переориентацию и реорганизацию бизнеса.

В частности, сообщается, что в рамках процедуры банкротства некоторые из кредиторов станут собственниками Gibson.

Компания Gibson была основана Орвиллом Гибсоном. Гитарами данной фирмы пользовались многие исполнители, в том числе Элвис Пресли и Би Би Кинг.

Ранее кинокомпания The Weinstein Company, принадлежавшая продюсеру Харви Вайнштейну, объявила о банкротстве.