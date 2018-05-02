СМИ: Производитель гитар Gibson объявил о банкротстве
- Reuters
Как отмечается, долг компании составляет около $500 млн. Руководство планирует провести переориентацию и реорганизацию бизнеса.
В частности, сообщается, что в рамках процедуры банкротства некоторые из кредиторов станут собственниками Gibson.
Компания Gibson была основана Орвиллом Гибсоном. Гитарами данной фирмы пользовались многие исполнители, в том числе Элвис Пресли и Би Би Кинг.
Ранее кинокомпания The Weinstein Company, принадлежавшая продюсеру Харви Вайнштейну, объявила о банкротстве.