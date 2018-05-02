Исследование: мировые военные расходы за 2017 год выросли на 1,1%

Мировые военные расходы за 2017 год составили $1,7 трлн, превысив показатели предыдущего года на 1,1%, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Отмечается, что данные по расходам считаются одними из самых высоких за период, прошедший после окончания холодной войны. При этом военные расходы в целом составили порядка 2,2% от мирового ВВП. Ранее в Министерстве обороны России рассказали детали государственной программы вооружений на 2018—2027 годы.