Экс-президент Перу Ольянта Умала и его супруга освобождены из тюрьмы
Об этом сообщает Peru21.
Отмечается, что соответствующее решение принял конституционный суд страны.
«Хочу поблагодарить всех юристов за то, что это стало реальностью», — цитирует издание Умалу.
В июле 2017 года суд приговорил Ольянту Умалу и его супругу Надин Эредию к предварительному заключению на срок 18 месяцев. Они попали под следствие за якобы получение $3 млн от бразильской строительной компании Odebrechet во время избирательной кампании 2011 года.