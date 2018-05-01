Экс-президент Перу Ольянта Умала и его супруга освобождены из тюрьмы

Бывший президент Перу Ольянта Умала и его супруга Надин Эредия освобождены на свободу после тюремного заключения.

Об этом сообщает Peru21.

Отмечается, что соответствующее решение принял конституционный суд страны.

«Хочу поблагодарить всех юристов за то, что это стало реальностью», — цитирует издание Умалу.

В июле 2017 года суд приговорил Ольянту Умалу и его супругу Надин Эредию к предварительному заключению на срок 18 месяцев. Они попали под следствие за якобы получение $3 млн от бразильской строительной компании Odebrechet во время избирательной кампании 2011 года.