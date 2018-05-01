Глава аппарата Белого дома опроверг сообщения о том, что называл Трампа идиотом
Об этом сообщает The Hill.
«Я провожу больше времени с президентом, чем кто-либо другой, и между нами установились откровенные и прочные отношения», — заявил Келли.
По его словам, эти сообщения являются «жалкой попыткой обесчестить людей, приближенных к Трампу и отвлечь от успехов, которых достигает администрация президента».
Ранее телеканал NBC сообщил, что Келли оскорбительно отзывался об американском президенте и называл его идиотом.
Также Трамп заявил, что информация СМИ о намерении Келли подать в отставку является неправдой.