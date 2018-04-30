СМИ: В Польше напали на восстанавливавших украинские памятники активистов

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В Польше группа мужчин напала на лагерь активистов организации «Магурич», которая занимается восстановлением украинских памятников. Об этом пишет «Наше слово».

Инцидент произошёл в ночь на 29 апреля в селе Старая Гута Подкарпатского воеводства. 

Лагерь был расположен на старом греко-католическом кладбище, которое в настоящее время восстанавливают активисты.

Отмечается, что мужчины угрожали активистам, обвиняли их в восстановлении могил членов «Украинской повстанческой армии»*, а также выкрикивали: «Убирайтесь на Украину!»

На место вызвали полицейских, которые задержали пять лиц, находившихся в нетрезвом состоянии. 

В Объединении украинцев в Польше заявили, что неадекватная реакция польских властей на подобные события «способствует распространению негативных настроений и появлению разного рода атак на украинцев в Польше». 

«Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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