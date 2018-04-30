СМИ: В Пакистане произошло второе за месяц ДТП с участием машины посольства США и мотоциклиста

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В пакистанской столице Исламабад сотрудник посольства США совершил наезд на двух мотоциклистов. Об этом информирует Dunya News.
СМИ: В Пакистане произошло второе за месяц ДТП с участием машины посольства США и мотоциклиста
  • globallookpress.com
  • © Rana Sajid Hussain

В результате произошедшего мотоциклисты получили травмы.

По данным СМИ, после инцидента дипломат отказался выйти из машины. Он покинул транспорт, когда к месту ДТП приехали полицейские. 

Дипломат был задержан, но впоследствии освобождён из-под стражи.

Отмечается, что машиной управлял второй секретарь посольства США в Исламабаде. 

В начале апреля в пакистанской столице автомобиль военного атташе США врезался в мотоцикл, в результате ДТП мотоциклист погиб.

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