СМИ: В Пакистане произошло второе за месяц ДТП с участием машины посольства США и мотоциклиста
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- © Rana Sajid Hussain
В результате произошедшего мотоциклисты получили травмы.
По данным СМИ, после инцидента дипломат отказался выйти из машины. Он покинул транспорт, когда к месту ДТП приехали полицейские.
Дипломат был задержан, но впоследствии освобождён из-под стражи.
Отмечается, что машиной управлял второй секретарь посольства США в Исламабаде.
В начале апреля в пакистанской столице автомобиль военного атташе США врезался в мотоцикл, в результате ДТП мотоциклист погиб.