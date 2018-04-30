Президент Чехии совершит официальный визит в Польшу
Президент Чехии Милош Земан совершит официальный визит в Польшу.
- © Michal Cizek / AFP
Как сообщает Tyden.cz, в ходе визита он встретится с польским лидером Анджеем Дудой.
Визит пройдёт 9—11 мая. Отмечается, что в ходе переговоров с Дудой планируется обсудить вопросы развития двустороннего сотрудничества стран.
Кроме того, планируются встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким и руководителями парламента.
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