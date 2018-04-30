Президент Чехии совершит официальный визит в Польшу

Президент Чехии Милош Земан совершит официальный визит в Польшу.

Как сообщает Tyden.cz, в ходе визита он встретится с польским лидером Анджеем Дудой.

Визит пройдёт 9—11 мая. Отмечается, что в ходе переговоров с Дудой планируется обсудить вопросы развития двустороннего сотрудничества стран.

Кроме того, планируются встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким и руководителями парламента.