Умер бывший президент Боливии Луис Гарсиа Меса

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Президент Боливии в 1980—1981 годах генерал Луис Гарсиа Меса Техада скончался в возрасте 88 лет.

Как пишет La Razon, экс-президент скончался в военном госпитале Коссмил-де-ла-Пас. Отмечается, что он перенёс накануне три инфаркта.

Генерал Луис Гарсиа Меса возглавил Боливию в июле 1980 года после переворота, однако в 1981-м был свергнут.

В 1995 году Верховный суд Боливии приговорил его к 30 годам тюрьмы за нарушения прав человека, а также убийства противников власти во время операции «Кондор», которую проводили военные хунты ряда стран Южной Америки. 

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