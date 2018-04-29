В авиакомпании S7 прокомментировали ситуацию с вынужденной посадкой самолёта в Подгорице

Самолёт авиакомпании S7, следовавший из Москвы в Тиват, совершил вынужденную посадку 28 апреля в аэропорту Подгорицы в Черногории. Об этом RT сообщили в пресс-службе перевозчика.

«При заходе на посадку рейса GH 925 в Тивате произошёл невыпуск закрылков крыла в посадочную конфигурацию. С учётом попутного ветра, длины взлётно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице», — говорится в сообщении.

Как отмечается, из Подгорицы пассажиры были доставлены до Тивата на автобусе.

«Пассажиры рейса GH 926, вылетающие по маршруту Тиват — Москва, будут доставлены в Москву регулярным рейсом 29 апреля 2018 года», — добавили в пресс-службе.

Как пишет РБК, в данном самолёте находилась группа Serebro. Об этом сообщила концертный директор Елена Вакулина.

Ранее стало известно, что самолёт авиакомпании Qantas, следовавший из Перта в Сидней, был вынужден совершить посадку в аэропорту Мельбурна.