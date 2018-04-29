СМИ: В лондонском театре поставят пьесу по мотивам книги о Литвиненко

Британский драматург Люси Преббл поставит на сцене лондонского театра Old Vic пьесу по мотивам книги, посвящённой отравлению в Великобритании бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Об этом информирует газета The Observer.

По данным издания, пьеса будет основана на книге бывшего корреспондента газеты The Guardian в Москве Люка Хардинга «Очень дорогой яд», которая вышла в продажу в 2016 году.

Как ожидается, театр официально объявит о премьере постановки на следующей неделе.

«После прочтения книги Люка у меня появилось такое...определённое ощущение, что я совершенно точно сделаю театральную работу по мотивам этой истории, она так похожа на историю нашего времени», — пояснила Преббл.

Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. По оценкам специалистов британского Агентства по охране здоровья, в организме Литвиненко обнаружили значительное количество радиоактивного полония-210.