В Бельгии назвали причину остановки реактора АЭС

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В Бельгии объяснили, почему был остановлен реактор атомной электростанции «Дул» в начале недели.

Как сообщает RTBF, остановка реактора произошла из-за утечки в системе охлаждения.

«Впервые подобное произошло с такого типа системой. Была констатирована небольшая потеря воды в резервном подводе нашей системы охлаждения. Это небольшая утечка. Она значительно ниже того предельного уровня, за которым последовала бы автоматическая остановка реактора», — заявила официальный представитель оператора станции Engie Electrabel Неле Схерлинк.

Отмечается, что произошедшее не несёт угрозы людям и окружающей среде, однако ремонт затруднён тем, что уровень радиации в той части атомной станции, где произошла утечка, очень высок.

Уточняется, что в связи с произошедшим палата представителей страны назначила чрезвычайное заседание комитета по ядерной безопасности.

23 апреля реактор был внепланово остановлен.

В марте стало известно, что на румынской атомной электростанции (АЭС) «Чернаводэ» произошла авария, которая привела к остановке реактора.

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