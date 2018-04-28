Брижит Макрон заявила, что считает Меланью Трамп «забавной»

Первая леди Франции Бриджит Макрон после поездки в США рассказала, что считает супругу американского лидера Меланью Трамп «забавной».

«У нас схожее чувство юмора. Мы много смеёмся вместе», — цитирует её The Guardian.

Вместе с этим супруга главы Франции добавила, что Меланья живёт в более ограниченных условиях, чем она. По её словам, первая леди США «ничего не может сделать».

«Она даже не может открыть окно в Белом доме. Она не может выйти на улицу. Она гораздо более ограничена, чем я. Я каждый день выхожу в Париж», — добавила Брижит Макрон.

Ранее в Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась восковая фигура первой леди США Меланьи Трамп. Её установили рядом с изображением американского президента Дональда Трампа.