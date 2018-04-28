Посольство России в Египте проверяет информацию о задержании 17 россиян

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Посольство России в Египте проверяет информацию о задержании 17 россиян, в том числе несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в консульском отделе российского внешнеполитического ведомства.

«Мы выясняем все обстоятельства случившегося. Москва проинформирована, ожидаем от египетской стороны разъяснений по поводу произошедшего и обстоятельств их задержания, если оно имело место быть», — приводит ТАСС слова представителя посольства.

Как уточняется, среди задержанных в Египте российских граждан могут быть около девяти детей в возрасте от трёх до девяти лет.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержали находящегося в международном розыске гражданина России.

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