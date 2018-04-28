Скончался экс-президент Гватемалы Альваро Арсу Иригойен

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Бывший президент Гватемалы и мэр одноимённой столицы страны Альваро Арсу Иригойен умер на 73-м году жизни.

Об этом сообщил действующий президент Гватемалы Джимми Моралес.

«Гватемала потеряла великого человека, который посвятил всю свою жизнь служению. Политик, лидер и настоящий друг», — написал он в Twitter.

Альваро Арсу возглавлял Гватемалу с 1996-го по 2000 год. Его главной заслугой является подписание мирного соглашения правительства с партизанской группировкой «Гватемальское национальное революционное единство». Благодаря этому в Гватемале закончилась гражданская война, которая длилась более 30 лет.

В начале апреля сообщалось, что гватемальский диктатор Хосе Эфраин Риос Монтт скончался в возрасте 91 года.

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