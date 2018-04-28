Трамп встретился с начинающими журналистами в Белом доме

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп встретился с начинающими журналистами в Белом доме, отметив, что работа репортёра — это «великая профессия».

«Все они хотят быть репортёрами, вы можете в это поверить?» — прокомментировал Трамп ответы молодых людей на вопрос о будущей профессии.

По его словам, журналистская работа «это будущее».

«Посмотрим, получится ли у вас поскорее сменить всех этих людей», — пошутил президент, указав на находящихся рядом репортёров, которые занимались освещением встречи.

В октябре 2017 года Трамп встретился в Овальном кабинете с детьми американских журналистов по случаю Хеллоуина и вручил им сладости. Президент отметил, что «не мог поверить, что сотрудники СМИ породили таких прекрасных детей».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных