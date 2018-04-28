Президент США Дональд Трамп встретился с начинающими журналистами в Белом доме, отметив, что работа репортёра — это «великая профессия».

«Все они хотят быть репортёрами, вы можете в это поверить?» — прокомментировал Трамп ответы молодых людей на вопрос о будущей профессии.

"They want to be reporters. Can you believe it?"



Pres. Trump meets with youths aspiring to be journalists at the White House: "That's the future, right? That's the future. It's a great profession." https://t.co/s1ZMB2aqJ1pic.twitter.com/XJD77T7B0W — ABC News (@ABC) 28 апреля 2018 г.

По его словам, журналистская работа «это будущее».

«Посмотрим, получится ли у вас поскорее сменить всех этих людей», — пошутил президент, указав на находящихся рядом репортёров, которые занимались освещением встречи.

В октябре 2017 года Трамп встретился в Овальном кабинете с детьми американских журналистов по случаю Хеллоуина и вручил им сладости. Президент отметил, что «не мог поверить, что сотрудники СМИ породили таких прекрасных детей».