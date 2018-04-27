Помпео заявил, что США выступают за присоединение России к «демократическому миру»

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне хотят присоединения России к «демократическому миру», однако выбор остаётся за Москвой.

«Мы бы хотели, чтобы они вновь присоединились к демократическому миру и вели себя другим образом, чем сегодня. Мы готовы к этому диалогу. Это их выбор, хотят ли они быть частью этого или нет», — заявил Помпео в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что «российская угроза» обсуждалась на встрече стран — членов НАТО в Брюсселе.

Ранее Помпео заявил, что исторический конфликт между Соединёнными Штатами и Россией вызван плохим поведением Москвы. Также он назвал Россию угрозой для США.

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