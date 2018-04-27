Захарова напомнила Хейли о госдолге США и неуплаченных взносах

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила постпреду США при ООН Никки Хейли о неуплаченных взносах и объёме американского госдолга, комментируя её слова о том, что Вашингтон платит в бюджет ООН больше, чем три крупнейших донора, вместе взятых.
Захарова напомнила Хейли о госдолге США и неуплаченных взносах
  • Reuters

«Объём неуплаченных США взносов в 2018 году (в том числе за 2017 год), включая взносы в регулярный бюджет ООН, взносы в бюджеты операций по поддержанию мира и в международные трибуналы, составляет 2 млрд 278 млн 520 тыс. 306 долларов и 88 центов», — написала Захарова в Facebook.

Она также отметила, что задолженность США перед ЮНЕСКО, из которого они вышли в 2017 году, составляет более $540 млн.

«Вы, Никки, видимо, не знаете, но государственный долг Соединённых Штатов Америки составляет $21 трлн, а именно 106% ВВП США. Исходя из вашей логики, с вами не то что голосовать, а разговаривать никто не должен», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что таким образом Хейли призналась, что США «покупают международную солидарность».

Ранее Хейли возмутилась, что в 2017 году только в 31% случаев другие входящие в ООН страны голосовали вместе с США, тогда как американский народ оплачивает 22% бюджета ООН — «больше, чем последующие три страны-донора, вместе взятые».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных