Захарова напомнила Хейли о госдолге США и неуплаченных взносах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила постпреду США при ООН Никки Хейли о неуплаченных взносах и объёме американского госдолга, комментируя её слова о том, что Вашингтон платит в бюджет ООН больше, чем три крупнейших донора, вместе взятых.

«Объём неуплаченных США взносов в 2018 году (в том числе за 2017 год), включая взносы в регулярный бюджет ООН, взносы в бюджеты операций по поддержанию мира и в международные трибуналы, составляет 2 млрд 278 млн 520 тыс. 306 долларов и 88 центов», — написала Захарова в Facebook.

Она также отметила, что задолженность США перед ЮНЕСКО, из которого они вышли в 2017 году, составляет более $540 млн.

«Вы, Никки, видимо, не знаете, но государственный долг Соединённых Штатов Америки составляет $21 трлн, а именно 106% ВВП США. Исходя из вашей логики, с вами не то что голосовать, а разговаривать никто не должен», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что таким образом Хейли призналась, что США «покупают международную солидарность».

Ранее Хейли возмутилась, что в 2017 году только в 31% случаев другие входящие в ООН страны голосовали вместе с США, тогда как американский народ оплачивает 22% бюджета ООН — «больше, чем последующие три страны-донора, вместе взятые».