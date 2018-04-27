Лидеры КНДР и Южной Кореи проводят переговоры наедине

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проводят переговоры наедине.

Как сообщает РИА Новости, лидеры прогулялись в Пханмунджоме по пешеходному мосту и поговорили тет-а-тет.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин продолжают работу над совместным заявлением.

27 апреля лидеры обсудили вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.