Лидеры КНДР и Южной Кореи проводят переговоры наедине
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проводят переговоры наедине.
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, лидеры прогулялись в Пханмунджоме по пешеходному мосту и поговорили тет-а-тет.
Ранее стало известно, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин продолжают работу над совместным заявлением.
27 апреля лидеры обсудили вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.
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