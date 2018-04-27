Национальная гвардия США намерена закупить аудиопрограммы для изучения русского языка

Короткая ссылка
Марта Литвинова
Национальная гвардия США планирует приобрести аудиопрограммы по изучению русского языка для гвардейцев штата Алабама. Соответствующая заявка размещена Министерством армии США на сайте американских государственных закупок.

«Национальной гвардии штата Алабама требуются аудиопрограммы, установленные на портативные карманные аудиоплееры, для изучения языков «на ходу» в походных условиях», — говорится в заявке.

В документе отмечается, что данные аудиопрограммы должны будут включать полный курс русского языка. Также заявки размещены на курсы испанского и французского.

Ранее стало известно, что Министерство армии США планирует интегрировать перевод на английский с ряда иностранных языков, включая русский, в приложение MFLTS. 

Данное приложение используется военными в зарубежных операциях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных