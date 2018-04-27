Национальная гвардия США намерена закупить аудиопрограммы для изучения русского языка
«Национальной гвардии штата Алабама требуются аудиопрограммы, установленные на портативные карманные аудиоплееры, для изучения языков «на ходу» в походных условиях», — говорится в заявке.
В документе отмечается, что данные аудиопрограммы должны будут включать полный курс русского языка. Также заявки размещены на курсы испанского и французского.
Ранее стало известно, что Министерство армии США планирует интегрировать перевод на английский с ряда иностранных языков, включая русский, в приложение MFLTS.
Данное приложение используется военными в зарубежных операциях.