В Японии выступили за обсуждение денуклеаризации Корейского полуострова в Пханмунджоме

Японское правительство выразило надежду на то, что в результате переговоров между КНДР и Южной Кореей лидерам стран удастся обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, заявил генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга.

«Хочу поприветствовать правительство Южной Кореи за их усилия, которые привели к сегодняшним переговорам. Думаю, состоится серьёзное обсуждение проблем между двумя лидерами в ходе встречи», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее в Белом доме поддержали переговорный процесс между лидерами Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном, выразив надежду на то, что диалог между двумя странами позволит урегулировать ситуацию на Корейском полуострове.

Лидеры КНДР и Южной Кореи обменялись рукопожатиями на встрече в Пханмунджоме.