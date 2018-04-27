В Японии выступили за обсуждение денуклеаризации Корейского полуострова в Пханмунджоме

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Японское правительство выразило надежду на то, что в результате переговоров между КНДР и Южной Кореей лидерам стран удастся обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, заявил генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга.

«Хочу поприветствовать правительство Южной Кореи за их усилия, которые привели к сегодняшним переговорам. Думаю, состоится серьёзное обсуждение проблем между двумя лидерами в ходе встречи», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее в Белом доме поддержали переговорный процесс между лидерами Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном, выразив надежду на то, что диалог между двумя странами позволит урегулировать ситуацию на Корейском полуострове.

Лидеры КНДР и Южной Кореи обменялись рукопожатиями на встрече в Пханмунджоме.

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