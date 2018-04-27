Ким Чен Ын рассказал об ощущении начала новой истории на встрече с главой Южной Кореи

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Северокорейская делегация прибыла на корейский саммит для переговоров с южнокорейской стороной с ощущением начала новой истории, заявил глава КНДР Ким Чен Ын.

«Мы прибыли сюда с ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию», — цитирует политика РИА Новости.

По данным агентства, главы двух стран обсудят вопросы улучшения двусторонних отношений и перспективы воссоединения.

Ранее лидеры КНДР и Южной Кореи обменялись рукопожатиями на встрече в Пханмунджоме.

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