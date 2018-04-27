Глава Пентагона призвал Россию поддержать де Мистуру для урегулирования ситуации в Сирии

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал российскую сторону поддержать женевский процесс под эгидой ООН по урегулированию обстановки в Сирии.

«Мы все должны поддерживать женевский процесс и прийти к дипломатическому решению этого (кризиса. — RT). (Спецпосланник Генсека ООН) Стаффан де Мистура старается, и Россия должна помочь ему, если она хочет найти путь к более стабильному Ближнему Востоку», — цитирует Мэттиса РИА Новости. Об этом он заявил на встрече с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.

Ранее де Мистура отметил, что переговорные процессы по Сирии в Астане и Сочи достигли своего лимита.

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