Глава Южной Кореи выехал в Пханмунджом для встречи с Ким Чен Ыном

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Южнойкорейский лидер Мун Чжэ Ин выехал в Пханмунджом для встречи с коллегой из КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает «Синьхуа».

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын отправился в деревню Пханмунджом, которая находится в демилитаризованной зоне, для встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

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