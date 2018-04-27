Глава Южной Кореи выехал в Пханмунджом для встречи с Ким Чен Ыном

Южнойкорейский лидер Мун Чжэ Ин выехал в Пханмунджом для встречи с коллегой из КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает «Синьхуа». #BREAKING: S. Korean President Moon leaves for Panmunjom for summit with top DPRK leader Kim pic.twitter.com/yh4xRB926S — China Xinhua News (@XHNews) 26 апреля 2018 г. Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын отправился в деревню Пханмунджом, которая находится в демилитаризованной зоне, для встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.