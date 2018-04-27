В Совфеде заявили о необходимости изменений в ООН

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Организация Объединённых Наций нуждается в изменениях для приведения устава и деятельности в соответствие с реалиями, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

По её словам, «эффективность деятельности ООН, мягко говоря, оставляет желать лучшего».

«Позиция России в данном вопросе взвешенная и чёткая: ООН нуждается в изменениях, цель которых — приведение её устава и деятельности в соответствие с современными реалиями», — цитирует спикера «Парламентская газета».

Она добавила, что это необходимо для выполнения миссии, ради которой создавалась организация.

«Эта миссия — избавление человечества от угрозы третьей мировой войны, обеспечение равной безопасности всех народов, полицентричного и демократического мирового порядка», — пояснила Матвиенко.

Ранее бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил заявление Генерального секретаря организации Антониу Гутерреша о возвращении холодной войны.

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