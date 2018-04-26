Эксперт оценил утверждение Помпео на пост госсекретаря США
«Я не думаю, что Помпео будет играть какую-то значительную роль во внешней политике Соединённых Штатов», — сказал эксперт.
По его словам, единственный человек, который формирует внешнюю политику в этой стране, — президент Дональд Трамп.
Как полагает Домрин, наибольшую угрозу российско-американским отношениям представляет не Помпео, а помощник главы государства по национальной безопасности Джон Болтон.
Ранее сообщалось, что Помпео приступил к исполнению обязанностей главы Госдепа США.