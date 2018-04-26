Эксперт оценил утверждение Помпео на пост госсекретаря США

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Профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в беседе с НСН прокомментировал утверждение экс-директора ЦРУ Майка Помпео на пост главы Госдепартамента.

«Я не думаю, что Помпео будет играть какую-то значительную роль во внешней политике Соединённых Штатов», — сказал эксперт.

По его словам, единственный человек, который формирует внешнюю политику в этой стране, — президент Дональд Трамп.

Как полагает Домрин, наибольшую угрозу российско-американским отношениям представляет не Помпео, а помощник главы государства по национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее сообщалось, что Помпео приступил к исполнению обязанностей главы Госдепа США.

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