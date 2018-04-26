Эксперт прокомментировал подготовку резолюции об отмене Германией антироссийских санкций
«Немецкий бизнес любит и умеет считать деньги, поэтому неудивительно, что представители крупных немецких компаний бьют тревогу», — сказал эксперт.
По его словам, американские санкции действительно направлены не столько против России, сколько против российско-германского и, в более широком контексте, против российско-европейского экономического сотрудничества.
Как отметил Камкин, давление на бизнес-элиты Германии растёт, и наблюдается двойственная и постоянно колеблющаяся позиция канцлера Ангелы Меркель и истеблишмента по вопросу поддержки санкционной политики США.
Ранее «Известия» сообщили, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ближайшие два месяца внесёт в бундестаг ФРГ резолюцию с требованием отмены антироссийских санкций.