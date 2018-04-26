Эксперт прокомментировал подготовку резолюции об отмене Германией антироссийских санкций

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Ведущий научный сотрудник Центра Германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал подготовку резолюции об отмене Берлином антироссийских санкций.

«Немецкий бизнес любит и умеет считать деньги, поэтому неудивительно, что представители крупных немецких компаний бьют тревогу», — сказал эксперт.

По его словам, американские санкции действительно направлены не столько против России, сколько против российско-германского и, в более широком контексте, против российско-европейского экономического сотрудничества.

Как отметил Камкин, давление на бизнес-элиты Германии растёт, и наблюдается двойственная и постоянно колеблющаяся позиция канцлера Ангелы Меркель и истеблишмента по вопросу поддержки санкционной политики США.

Ранее «Известия» сообщили, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ближайшие два месяца внесёт в бундестаг ФРГ резолюцию с требованием отмены антироссийских санкций.

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