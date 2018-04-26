Путин заявил, что санкции в отношении России заставляют «включить мозги»

Антироссийские санкции дали толчок развитию высокотехнологичных отраслей производства в России, однако они не могут быть главным стимулом. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров.

«У нас, к сожалению, до сих пор это такая косная вещь, нам так трудно работать, в том числе с нашими компаниями, в том числе требующими привлечения высоких технологий, но это нужно обязательно сделать. С ними тяжело работать, потому что им легче купить за границей — и всё», — цитирует РИА Новости президента.

По его словам, санкции способствуют развитию в высокотехнологичных отраслях производства.

«Слава богу, нам здесь санкции помогают. И не всё купишь теперь, приходится свои собственные мозги включать. И, кстати говоря, это работает неплохо — не только в сельском хозяйстве, но и в высокотехнологичных отраслях производства. Но этого недостаточно: эти толчки извне, они не могут быть генеральным стимулом развития. Нам внутренние механизмы нужно создать», — добавил Путин.

Он отметил необходимость организации работы, чтобы крупные российские компании увидели возможности науки и высшей школы в России.

«А наука и высшая школа тоже не должны быть косными. Вот сделали что-то, изобрели нечто важное, интересное, но трудноприменимое на практике, в практической деятельности… Нужно исследователей, в том числе молодых, тем более среднего возраста, настраивать на то, что, если жизнь требует, надо тоже быть погибче. Надо обязательно наладить контакт с реальным сектором производства», — заключил глава государства.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что американские санкции — хороший тест для макроэкономической конструкции в России.