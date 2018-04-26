В МИД России удивлены заявлениями де Мистуры об астанинском процессе

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Россия удивлена заявлениями специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о том, что астанинский процесс достиг пределов своих возможностей.
В МИД России удивлены заявлениями де Мистуры об астанинском процессе
  • Reuters
  • © Francois Walschaerts

Об этом во время брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Буквально несколько дней назад господин де Мистура находился в Москве и давал абсолютно иные оценки Астанинскому процессу — это вызывает у нас удивление», — сказал она.

По словам дипломата, российская сторона интересуется, не может ли быть повторения на женевской площадке того же самого изменения подхода.

«Если мы видим, что господин де Мистура в Москве говорит одно, а уезжая, в Европе говорит другое. Не может ли аналогичная история происходить, например, на женевской площадке, когда представителям правительства (Сирии. — RT) говорится одно за счёт своего посреднического статуса, а представителям оппозиции говорится другое», — добавила она.

Ранее де Мистура отметил, что переговорные процессы по Сирии в Астане и Сочи достигли своего лимита.

9 апреля спецпосланник ООН призвал все стороны избегать дальнейшей эскалации ситуации в Сирии. 

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