В МИД России удивлены заявлениями де Мистуры об астанинском процессе
- Reuters
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Об этом во время брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Буквально несколько дней назад господин де Мистура находился в Москве и давал абсолютно иные оценки Астанинскому процессу — это вызывает у нас удивление», — сказал она.
По словам дипломата, российская сторона интересуется, не может ли быть повторения на женевской площадке того же самого изменения подхода.
«Если мы видим, что господин де Мистура в Москве говорит одно, а уезжая, в Европе говорит другое. Не может ли аналогичная история происходить, например, на женевской площадке, когда представителям правительства (Сирии. — RT) говорится одно за счёт своего посреднического статуса, а представителям оппозиции говорится другое», — добавила она.
Ранее де Мистура отметил, что переговорные процессы по Сирии в Астане и Сочи достигли своего лимита.
9 апреля спецпосланник ООН призвал все стороны избегать дальнейшей эскалации ситуации в Сирии.