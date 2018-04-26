В США обнародовали последнюю партию документов по делу об убийстве Кеннеди

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Национальный архив США выложил в открытый доступ заключительную партию секретных документов, касающихся дела об убийстве экс-президента страны Джона Кеннеди.
В США обнародовали последнюю партию документов по делу об убийстве Кеннеди
  • © John F. Kennedy Presidential Library and Museum

Как отмечается в пресс-релизе, новый блок содержит 19 045 документов. 

В 2017 году президент США Дональд Трамп принял решение рассекретить документы об убийстве Кеннеди. Файлы публиковались частями, первая была обнародована 24 июля.

В частности, в одном из документов рассказывается о связи между убийством 35-го американского президента и покушением на лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

Джон Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас).

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