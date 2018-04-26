МИД России предупредил о забастовке авиадиспетчеров во Франции

Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России предупредил об общенациональной забастовке бюджетников во Франции, в которой примут участие авиадиспетчеры. Об этом говорится в сообщении центра в Twitter.

Отмечается, что забастовка планируется на 22 мая.

«Возможны задержки и отмена рейсов, а также изменения в графике движения общественного транспорта в Париже и других городах», — отметили в ДСКЦ.

#Франция – 22 мая планируется общенациональная забастовка бюджетников, в которой примут участие авиадиспетчеры; возможны задержки и отмена рейсов, а также изменения в графике движения общественного транспорта в Париже и других городах pic.twitter.com/3Jc2Izwh5n — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 26 апреля 2018 г.

В октябре 2017 года в МИД России предупредили о забастовках в Бельгии, Франции и Италии.