МИД России предупредил о забастовке авиадиспетчеров во Франции

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Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России предупредил об общенациональной забастовке бюджетников во Франции, в которой примут участие авиадиспетчеры. Об этом говорится в сообщении центра в Twitter.

Отмечается, что забастовка планируется на 22 мая. 

«Возможны задержки и отмена рейсов, а также изменения в графике движения общественного транспорта в Париже и других городах», — отметили в ДСКЦ.

В октябре 2017 года в МИД России предупредили о забастовках в Бельгии, Франции и Италии.

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