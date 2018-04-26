В торгпредстве России заявили о поддержке от бизнеса Британии после высылки дипломатов
«Как ни странно, мы получили поддержку от наших партнёров, когда началась вся эта история и высылка дипломатов. Это были в основном те бизнесмены, которые активно ведут бизнес в России», — сказал торгпред.
По его словам, поддержку оказали «те, кто видит реальную картину и ситуацию на российском рынке и видит к себе хорошее отношение в Российской Федерации».
В начале апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможное закрытие властями Великобритании торгового представительства России в Лондоне без внимания не останется.