В торгпредстве России заявили о поддержке от бизнеса Британии после высылки дипломатов

Торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов заявил, что торгпредство получило поддержку от представителей британского бизнеса после высылки российских дипломатов из страны.

«Как ни странно, мы получили поддержку от наших партнёров, когда началась вся эта история и высылка дипломатов. Это были в основном те бизнесмены, которые активно ведут бизнес в России», — сказал торгпред.

По его словам, поддержку оказали «те, кто видит реальную картину и ситуацию на российском рынке и видит к себе хорошее отношение в Российской Федерации».

В начале апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможное закрытие властями Великобритании торгового представительства России в Лондоне без внимания не останется.