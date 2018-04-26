В торгпредстве России заявили о поддержке от бизнеса Британии после высылки дипломатов

Короткая ссылка
Торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов заявил, что торгпредство получило поддержку от представителей британского бизнеса после высылки российских дипломатов из страны.

«Как ни странно, мы получили поддержку от наших партнёров, когда началась вся эта история и высылка дипломатов. Это были в основном те бизнесмены, которые активно ведут бизнес в России», — сказал торгпред.

По его словам, поддержку оказали «те, кто видит реальную картину и ситуацию на российском рынке и видит к себе хорошее отношение в Российской Федерации». 

В начале апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможное закрытие властями Великобритании торгового представительства России в Лондоне без внимания не останется.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных