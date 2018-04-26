СМИ: Более 10 детей погибли в Индии при столкновении школьного автобуса с поездом
Об этом сообщает The Times of India.
#UPDATE— Times of India (@timesofindia) 26 апреля 2018 г.
11 children killed in bus-train collision in Uttar Pradesh
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Как сообщается, в результате инцидента ещё восемь человек пострадали.
По данным издания, в момент столкновения водитель автобуса с детьми попытался пересечь нерегулируемый железнодорожный переезд, когда столкнулся с поездом, шедшим на полном ходу.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Индии по меньшей мере 26 детей погибли при падении автобуса в ущелье.