Лидеры Южной Кореи и КНДР намерены вместе посадить дерево в знак примирения

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын вместе посадят дерево, которое станет символом примирения и налаживания отношений между двумя странами. Об этом заявил представитель администрации президента Южной Кореи.

«Два лидера вместе посадят дерево в знак выражения стремления к миру и процветанию», — цитирует его «Рёнхап».

Отмечается, что лидеры двух государств посадят сосну, которая впервые проросла в 1953 году, когда Сеул и Пхеньян подписали соглашение о перемирии по окончанию Корейской войны.

На памятной табличке, которая будет установлена рядом с деревом, будут выгравированы слова «Здесь пустили корни Мир и Процветание».

Ранее сообщалось, что Мун Чжэ Ин встретит Ким Чен Ына у военно-демаркационной линии в пятницу, 27 апреля, в 9:30 (03:30 мск).

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