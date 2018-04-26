Лидеры Южной Кореи и КНДР намерены вместе посадить дерево в знак примирения

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын вместе посадят дерево, которое станет символом примирения и налаживания отношений между двумя странами. Об этом заявил представитель администрации президента Южной Кореи.

Leaders of two Koreas to hold symbolic tree-planting ceremony https://t.co/fBLh0nPEfw — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 26 апреля 2018 г.

«Два лидера вместе посадят дерево в знак выражения стремления к миру и процветанию», — цитирует его «Рёнхап».

Отмечается, что лидеры двух государств посадят сосну, которая впервые проросла в 1953 году, когда Сеул и Пхеньян подписали соглашение о перемирии по окончанию Корейской войны.

На памятной табличке, которая будет установлена рядом с деревом, будут выгравированы слова «Здесь пустили корни Мир и Процветание».

Ранее сообщалось, что Мун Чжэ Ин встретит Ким Чен Ына у военно-демаркационной линии в пятницу, 27 апреля, в 9:30 (03:30 мск).