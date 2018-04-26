Пентагон: самолёты ВВС США столкнулись с противодействием средств РЭБ в Сирии‍

Самолёты ВВС США столкнулись с противодействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии. Об этом заявил командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас.

По его словам, ВВС США работают в Сирии «в наиболее агрессивных условиях на Земле».

Как сообщает Fox News, Томас отметил, что противники США «ежедневно проверяют нас, блокируют наши средства коммуникации и выводят из строя AC-130».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не собираются оставаться в Сирии бесконечно.