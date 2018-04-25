RT победил в зрительском голосовании премии Webby Awards

Международный проект RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России, одержал победу в номинации «Реклама и СМИ. Лучшее использование социальных медиа» People’s Voice Award — зрительского голосования международной премии Webby Awards.

«Мы благодарны всем, кто проголосовал за наш проект. Эта победа показала, насколько нужны и важны такие образовательные соцмедиа-проекты, как #1917LIVE и #Romanovs100. Надеемся, аудитория оценит нашу новую историю, рассказывающую о жизни последней царской семьи в 4000 оригинальных фото из их личного архива», — сказал автор идеи проектов #1917LIVE и #Romanovs100 Кирилл Карнович-Валуа.

В апреле 2018 года RT в сотрудничестве с Государственным архивом России запустил масштабный мультимедийный кросс-платформенный проект #Romanovs100, в рамках которого расскажет историю семьи Романовых в 4000 оригинальных фотографий из их личного архива. Проект, приуроченный к столетней годовщине расстрела царской семьи, реализуется на четырёх социальных медиаплатформах: YouTube, Facebook, Twitter и Instagram.

Спецпроект RT #1917LIVE, посвящённый столетию революции и воссоздающий в Twitter события прошлого «в режиме реального времени», завоевал уже 18 международных и российских премий.

Webby Awards ежегодно отмечает лучшие в мире digital-проекты: сайты, видеоролики, мобильные приложения и кампании в социальных сетях.