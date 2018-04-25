Эфир RT о гуманитарной катастрофе в Мосуле стал финалистом Monte-Carlo TV Festival
- Reuters
Отмечается, что за приз в данной номинации RT будет бороться с телеканалами Sky News, BBC News и Al Jazeera English.
RT одним из первых среди международных каналов стал рассказывать о страданиях мирных жителей в Мосуле, который подвергался регулярным обстрелам в ходе спецоперации иракской армии и западной коалиции против боевиков.
Кроме того, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к бедственному положению людей, RT запустил в соцсетях кампанию #MosulSOS.
В 2013 году RT стал победителем фестиваля в Монте-Карло. В 2014, 2015 и 2017 годах телеканал становился финалистом фестиваля.