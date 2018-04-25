Глава Рособоронэкспорта сообщил о начале производства ЗРК С-400 для Турции
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы приступили к исполнению контракта (по поставке С-400 Турции. — RT)», — сказал он, уточнив, что речь идёт о начале производства ЗРК.
Ранее помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что российская сторона поставит Турции зенитно-ракетные комплексы С-400 к концу 2019 года.
Профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил в беседе с НСН прокомментировал поставки С-400.