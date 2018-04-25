Глава Рособоронэкспорта сообщил о начале производства ЗРК С-400 для Турции

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Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что Россия начала производство зенитно-ракетных систем С-400 для Турции.
Глава Рособоронэкспорта сообщил о начале производства ЗРК С-400 для Турции
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приступили к исполнению контракта (по поставке С-400 Турции. — RT)», — сказал он, уточнив, что речь идёт о начале производства ЗРК.

Ранее помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что российская сторона поставит Турции зенитно-ракетные комплексы С-400 к концу 2019 года.

Профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил в беседе с НСН прокомментировал поставки С-400.

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