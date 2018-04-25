Путин: применение военной силы в обход СБ ООН играет на руку террористам
- kremlin.ru
Как отметил Путин, проблемы обеспечения безопасности на глобальном и региональном уровнях в настоящее время приобретают особую остроту. По его словам, во многом это связано с тем, что некоторые члены мирового сообщества «пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета Безопасности ООН, отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения межгосударственных споров».
«Это, в свою очередь, порождает политическую и социальную нестабильность, играет на руку силам терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, ведёт к эскалации локальных конфликтов и кризисов», — заявил российский лидер.
Президент подчеркнул, что нынешняя встреча под эгидой Совбеза России даёт хорошую возможность для обсуждения путей противодействия различным угрозам и вызовам международной безопасности, и заявил о готовности России к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнёрами на этом направлении.