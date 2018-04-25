Путин: применение военной силы в обход СБ ООН играет на руку террористам

Президент России Владимир Путин заявил, что применение рядом стран военной силы в обход Совета Безопасности ООН фактически играет на руку террористам. Приветствие главы государства зачитал на открытии IX Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Как отметил Путин, проблемы обеспечения безопасности на глобальном и региональном уровнях в настоящее время приобретают особую остроту. По его словам, во многом это связано с тем, что некоторые члены мирового сообщества «пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета Безопасности ООН, отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения межгосударственных споров».

«Это, в свою очередь, порождает политическую и социальную нестабильность, играет на руку силам терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, ведёт к эскалации локальных конфликтов и кризисов», — заявил российский лидер.

Президент подчеркнул, что нынешняя встреча под эгидой Совбеза России даёт хорошую возможность для обсуждения путей противодействия различным угрозам и вызовам международной безопасности, и заявил о готовности России к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнёрами на этом направлении.