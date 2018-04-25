Путин: применение военной силы в обход СБ ООН играет на руку террористам

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Президент России Владимир Путин заявил, что применение рядом стран военной силы в обход Совета Безопасности ООН фактически играет на руку террористам. Приветствие главы государства зачитал на открытии IX Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Путин: применение военной силы в обход СБ ООН играет на руку террористам
  • kremlin.ru

Как отметил Путин, проблемы обеспечения безопасности на глобальном и региональном уровнях в настоящее время приобретают особую остроту. По его словам, во многом это связано с тем, что некоторые члены мирового сообщества «пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета Безопасности ООН, отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения межгосударственных споров».

«Это, в свою очередь, порождает политическую и социальную нестабильность, играет на руку силам терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, ведёт к эскалации локальных конфликтов и кризисов», — заявил российский лидер.

Президент подчеркнул, что нынешняя встреча под эгидой Совбеза России даёт хорошую возможность для обсуждения путей противодействия различным угрозам и вызовам международной безопасности, и заявил о готовности России к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнёрами на этом направлении.

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