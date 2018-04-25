Три человека погибли в результате ДТП с участием автобуса в Египте
По меньшей мере три человека погибли и ещё восемь пострадали в результате аварии, при которой автобус съехал в канаву на обочине в Египте.
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Об этом сообщает New China.
Отмечается, что экскурсионный автобус перевозил 11 китайских туристов.
Среди получивших травмы также водитель и гид группы, оба являются гражданами Египта.
Всех пострадавших госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Египте погибли девять человек, ещё 21 пострадал.
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