Три человека погибли в результате ДТП с участием автобуса в Египте

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По меньшей мере три человека погибли и ещё восемь пострадали в результате аварии, при которой автобус съехал в канаву на обочине в Египте.
Три человека погибли в результате ДТП с участием автобуса в Египте

Об этом сообщает New China.

Отмечается, что экскурсионный автобус перевозил 11 китайских туристов. 

Среди получивших травмы также водитель и гид группы, оба являются гражданами Египта.

Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Египте погибли девять человек, ещё 21 пострадал. 

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