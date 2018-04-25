Три человека погибли в результате ДТП с участием автобуса в Египте

По меньшей мере три человека погибли и ещё восемь пострадали в результате аварии, при которой автобус съехал в канаву на обочине в Египте.

Об этом сообщает New China. Отмечается, что экскурсионный автобус перевозил 11 китайских туристов. Среди получивших травмы также водитель и гид группы, оба являются гражданами Египта. Всех пострадавших госпитализировали. Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Египте погибли девять человек, ещё 21 пострадал.